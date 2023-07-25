Медвежий угол

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Пригожин предсказуем для ЦРУ: с чем связан бодрый настрой организатора мятежа

Пригожин предсказуем для ЦРУ: с чем связан бодрый настрой организатора мятежа

ПО ПОВОДУ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ ЯСНОСТИ МЕНЬШЕ «Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее.

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Комментарии
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лина любимцева
Хватит уже блажить на эту тему.  НИКАКОГО МЯТЕЖА НЕ БЫЛО!! Осточертели уже своими визгами!!
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17 час.
лл
лина любимцева
По поводу русинов - вы правы. Их и сейчас преследуют.
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17 час.
ИД
Игорь Джанти
&quot;Пригожин предсказуем для ЦРУ&quot; Не иначе как , Петров и Баширов стучат дезу  в ЦРУ
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12 час.

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