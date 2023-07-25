Пригожин предсказуем для ЦРУ: с чем связан бодрый настрой организатора мятежа

Медвежий уголПолитикаПодписатьсяПригожин предсказуем для ЦРУ: с чем связан бодрый настрой организатора мятежа ПО ПОВОДУ РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ ЯСНОСТИ МЕНЬШЕ «Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилина любимцеваХватит уже блажить на эту тему. НИКАКОГО МЯТЕЖА НЕ БЫЛО!! Осточертели уже своими визгами!!Ответить17 час.лллина любимцеваПо поводу русинов - вы правы. Их и сейчас преследуют.Ответить17 час.ИДИгорь Джанти"Пригожин предсказуем для ЦРУ" Не иначе как , Петров и Баширов стучат дезу в ЦРУОтветить12 час.
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