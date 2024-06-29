10 дорогущих монет царской России, которые могут вас озолотить

Старинные монеты всегда высоко ценились, ведь в них отражена история давно ушедшего времени. По ним можно судить о том или ином периоде истории, так как на монетах изображены портреты правителей, а также важные символы, атрибутика и произошедшие события эпохи.
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