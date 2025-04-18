Слюсарь: в Таганроге и Тарасовском районе уничтожили несколько БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Ростовской областью, проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
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