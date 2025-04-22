Названа причина экстренной посадки самолета «Петербург — Киров»

Пассажирский самолет Boeing-738 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Киров, прибегнул к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за «снижения параметров давления в гидросистеме».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии