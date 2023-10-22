А вот сейчас можно сказать, что мы начали

Евгений Уланов

В свое время годах в 70-х работал на заводе по выпуску приемо-передающих устройств для использования внутри машины. И как то к нам привезли для сравнения иностранный аналог. Он был раз в 10 меньше по размерам и по весу и умилял своим дизайном. Но, как оказалось, на этом все его преимущества и заканчивались. Для расшифровки передачи нашего прибора нужно было 22 часа, иностранный спалился всего на 3-х. Наш выдерживал 3 суток тряски при температуре +50 не напрягаясь, иностранный не выдержал и 6-ти часов. Наш весь из металла выдержал падение с 5-ти метровой высоты, пластиковый иностранец не выдержал и падения со стола. Так что размер и дизайн - это не для войны...