В Ростовской области поезд столкнулся с автомобилем

В Ростовской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль. Авария произошла на участке «Цимлянская — 103-й километр», когда водитель выехал на пути перед приближающимся поездом.
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