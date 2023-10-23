Жителей Тобольска призвали следить за беспилотниками

Администрация Тобольска подготовила инструкцию для граждан о том, что делать при обнаружении в небе беспилотников и попросила горожан следить за перемещением коптеров до приезда правоохранительных органов.
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