❄️ На Южнобережье Крыма очищают дороги от снега На дороге Ялта — Гурзуф спецтехника убирает снег и посыпает реагентами против гололеда.
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❄️ На Южнобережье Крыма очищают дороги от снега На дороге Ялта — Гурзуф спецтехника убирает снег и посыпает реагентами против гололеда.