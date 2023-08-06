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Заняться сёрфингом в Москве — легко на площадке МУФ-2023 в Лужниках

Если вы вдруг в Москве решите заняться настоящим сёрфингом и вам покажется, что это нереально, вы ошибётесь! Поймать волну и окунуться в бурлящую пучину можно прямо в Лужниках — самой большой площадке форума МУФ-2023 В рамках форума МУФ-2023 в Лужниках открыта площадка с искусственной волной для сёрфингистов! Этот тренажёр безусловно заинтересует профессиональных спортсменов — сёрфингистов, […] The post Заняться сёрфингом в Москве — легко на площадке МУФ-2023 в Лужниках first appeared on Tochka Zрения.

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