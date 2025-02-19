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Царьград

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Япония: Токио наблюдает за переговорами России и США по ситуации на Украине

Япония: Токио наблюдает за переговорами России и США по ситуации на Украине

Правительство Японии проявляет интерес к переговорам России и США в Эр-Рияде по вопросам Украины. На встрече участвовали высокопоставленные лица обеих стран, включая Сергея Лаврова и Майка Уолтца.

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