Американский СПГ отступает: Греция полностью вернулась к российскому газу

Можно формально отказаться от поставок энергоносителей, хотя проблема, вызванная этим, не исчезнет. Европа старается полностью уйти от сырья из России, однако члены европейской семьи стран всегда возвращаются к покупке топлива у Москвы.
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