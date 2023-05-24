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Daily Mail: поставки Украине просроченных ракет Storm Shadow раскрыли уязвимость Британии

Daily Mail: поставки Украине просроченных ракет Storm Shadow раскрыли уязвимость Британии

Обороноспособность Соединенного Королевства оказалась под вопросом после того, как Лондон передал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow с истекшим сроком годности, сообщил стратегический аналитик Говард Уилдон.

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