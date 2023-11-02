Национальный день домохозяйки и домохозяина 3 ноября: открытки и поздравления с праздником трудолюбивых Елена Галицкая3 ноября — это особый день, посвященный миллионам трудолюбивых мужчин и женщин, которые выбрали дом и семью в качестве своего приоритета.