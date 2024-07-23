Семь американских штатов раскритиковали SEC за жесткое регулирование криптовалют

Власти семи американских штатов — Айова, Арканзас, Индиана, Канзас, Монтана, Небраска и Оклахома — объединились в оппозиции к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), осудив ее подход к регулированию криптовалют как «удушающий» для сектора.