В Британии звездой соцсетей стал мужчина, путешествующий с аквариумом

В британских соцсетях расходятся фотографии, сделанные в купе поезда, который направлялся в город Дерби: на снимках виден заполненный водой и рыбами аквариум, владелец которого подключил очиститель к поездной розетке, сообщает телеканал Fox News.
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