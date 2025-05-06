Сборные ЮАР и Новой Зеландии выиграли финальный этап Мировой серии по регби-7

Соревнования проходили в Лос-Анджелесе. Регби-7 Финал Мировой серии Лос-Анджелес, США Мужчины Финал ЮАР – Испания – 19:5 Матч за 3-е место Новая Зеландия – Аргентина – 38:17 Женщины Финал Новая Зеландия – Австралия – 31:7 Матч за 3-е место Канада – США – 27:7 .
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