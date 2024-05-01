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«Боруссия» осталась наименее вероятным победителем ЛЧ у букмекеров. «Реал» – 1-й с отрывом, «ПСЖ» – 2-й

Букмекеры считают «Реал» фаворитом Лиги чемпионов. На победу мадридского клуба в турнире можно поставить за 2.

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