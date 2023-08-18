Дезертир ВСУ сдался российским военным при попытке повредить "Бук"
Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
Завербованный украинской контрразведкой дезертир из ВСУ Игорь Устименко рассказал РИА Новости, как сдался российский военным при попытке повредить российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Херсонской области.
Комментарии
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Это диверсант, то есть террорист. На кой хер террориста в плен брать? Надо было его завалить возле того самого "БУКА", который он хотел повредить. Это не пленный, это должен быть жмурик, при чем по всем законам и правилам!
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