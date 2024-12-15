Астрономы, анализирующие архивные изображения, полученные космическим телескопом имени Джеймса Уэбба (JWST), обнаружили в поясе астероидов между Марсом и Юпитером неожиданно обширную популяцию самых маленьких астероидов из когда-либо наблюдавшихся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии