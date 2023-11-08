Политика как он...
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Политика как она есть

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Реквием

Реквием

Какая страна, такой и реквием.Зеленский рождён для того, чтобы все свои пародии сделать былью.«Украина – как немецкая порноактриса.

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Комментарии
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G
Gleb
А почему реквием? Реквием это о чём то или ком то хорошем. А здесь, всё написанное об этих людях, правда. Это падаль. А какой реквием может быть по падали? Реквием по Фарион? Нелепо...
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1 д.
Н
Нина
Да...уж...нет слов и даже эмоций чур чур меня!!!
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1 д.
ВераВерная
Ну что, так и есть. С подачи Роджерса даже ещё более омерзительно. 404 - это раковая опухоль на теле Земли. И метастазы проникли во все сферы и органы. Не лечится. Только отсечь.
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1 д.

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