Какая страна, такой и реквием.Зеленский рождён для того, чтобы все свои пародии сделать былью.«Украина – как немецкая порноактриса.
Реквием
Комментарии
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G
Gleb
А почему реквием? Реквием это о чём то или ком то хорошем. А здесь, всё написанное об этих людях, правда. Это падаль. А какой реквием может быть по падали? Реквием по Фарион? Нелепо...
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1 д.
Н
Нина
Да...уж...нет слов и даже эмоций чур чур меня!!!
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1 д.
ВераВерная
Ну что, так и есть. С подачи Роджерса даже ещё более омерзительно. 404 - это раковая опухоль на теле Земли. И метастазы проникли во все сферы и органы. Не лечится. Только отсечь.
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1 д.
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