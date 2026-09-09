В Мурманской области автомобиль сорвался с дороги на крутом склоне: один погиб, трое госпитализированы

На 18-м километре автоподъезда к селу Териберка в Мурманской области автомобиль марки Ford Explorer съехал с дороги и упал с крутого склона.
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