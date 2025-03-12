«Перемирие — это война». Кого обманывает Америка и чем ответит Россия

Переговоры в саудовской Джидде между Украиной и США завершились ожидаемо. Ради американской военной помощи и, главное, передачи разведданных (без которых не летают западные дальнобойные ракеты) Киев согласился на все.
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