Сила в правде
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Сила в правде

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«Перемирие — это война». Кого обманывает Америка и чем ответит Россия

«Перемирие — это война». Кого обманывает Америка и чем ответит Россия

Переговоры в саудовской Джидде между Украиной и США завершились ожидаемо. Ради американской военной помощи и, главное, передачи разведданных (без которых не летают западные дальнобойные ракеты) Киев согласился на все.

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