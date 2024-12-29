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Салах стал 10-м в списке лучших ассистентов в истории АПЛ – 82 передачи. Вингер «Ливерпуля» обошел Бекхэма

В игре с «Вест Хэмом» (5:0) вингер «Ливерпуля» отдал 81-ю и 82-ю голевую передачу в АПЛ. Египтянин обошел Дэвида Бекхэма (80 передач) и теперь единолично занимает десятое место среди лучших ассистентов в истории английского чемпионата.

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