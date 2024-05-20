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Курские новости

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На этой неделе в Курской области почти не ожидается отсадков

На этой неделе в Курской области почти не ожидается отсадков

Жителям Курской области рассказали о том, какая погода ожидается в регионе на этой неделе. Будет достаточно тепло и преимущественно без осадковЖителям Курской области рассказали о том, какая погода ожидается в регионе на этой неделе.

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