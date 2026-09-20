📷❗️MBDA испытала новую противокорабельную ракету TESEO MK2/E MBDA провела испытательный полёт новой противокорабельной ракеты TESEO MK2/E, разрабатываемой для ВМС Италии.
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