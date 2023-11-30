Капитан "Вашингтона" Овечкин не набрал очков в четвертом матче НХЛ подряд

Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин не отличился результативными действиями в матче с "Лос-Анджелес Кингс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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