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Маршрут А-50У был передан Западу Пашиняном? Секреты русской ПВО, известные Армении по линии ОДКБ

Маршрут А-50У был передан Западу Пашиняном? Секреты русской ПВО, известные Армении по линии ОДКБ

3 дня назад 118K прочитали Сразу стоит прояснить детали относительно российской ПВО. Дело в том, что у нас единая система безопасности по линии ОДКБ.

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Комментарии
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Сергей С
ПОЛНЫЙ БРЕД
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17 час.
Светлана Коваленкова
Это у вас из каких источников, полный бред?
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12 час.

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