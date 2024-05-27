Громкое дело о хищениях в судах прекратится по сроку давности

После четырех лет сложного разбирательства, резонансное уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Московской области подлежит прекращению по сроку давности, об этом сообщили в “Коммерсантъ”.
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