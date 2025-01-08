В Грузии заявили, что Европарламент может потребовать начать войну с Россией

Партия "Грузинская мечта" заявила, что Европарламент может потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, ссылаясь на недавние резолюции, которые содержат рекомендации по введению санкций против Москвы.
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