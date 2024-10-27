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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» оторвался от «Монако» на 3 очка после 9 туров чемпионата Франции, от «Марселя» – на 6

Сегодня команда Луиса Энрике разгромила «Марсель» (3:0) на его поле. Теперь у нее 23 очка. Идущий вторым «Монако» набрал 20 очков.

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