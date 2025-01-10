Срочно! Удар ракетой HIMARS по супермаркету в Донецке: пострадавшие

Как сообщает военкор Евгений Лисицын, по предварительный данным, ВСУ использовали ракету HIMARS. Поступили данные о том, что здание супермаркета серьезно пострадало, обломки разбросаны на прилегающей площади.
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