С 19 августа в Свердловской области, в том числе и на территории обслуживания МО МВД России “Невьянский”, проводится профилактическое мероприятие “Внимание-дети!”

На территории Свердловской области за 7 месяцев 2023 года зарегистрировано 187 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 204 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и 6 погибли.
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