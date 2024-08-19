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С 19 августа в Свердловской области, в том числе и на территории обслуживания МО МВД России “Невьянский”, проводится профилактическое мероприятие “Внимание-дети!”

С 19 августа в Свердловской области, в том числе и на территории обслуживания МО МВД России “Невьянский”, проводится профилактическое мероприятие “Внимание-дети!”

На территории Свердловской области за 7 месяцев 2023 года зарегистрировано 187 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 204  несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и 6 погибли.

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