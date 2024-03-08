В Дубае вводят ежегодный налог в 20% для иностранных банков

В эмирате Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) доход зарубежных банков обложат 20%-ным ежегодным налогом на прибыль, сообщается на сайте Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая.
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