Суд передал Росимуществу холдинг ВПК, принадлежавший экстремистам с Украины

Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и вынес решение о передаче холдинга предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), который принадлежал украинским экстремистам, Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).
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