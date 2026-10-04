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Престианни об уходе Месси из сборной: «Я рос на его игре, печально, что Лео больше не будет в команде. Быть на его прощальном матче очень приятно, но одновременно грустно»

Полузащитник сборной Аргентины Джанлука Престианни высказался об уходе Лионеля Месси из сборной Аргентины.

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