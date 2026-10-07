В Пушкинском музее открылась выставка «Вновь опознанная картина учеников Рембрандта»

В Главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка «Вновь опознанная картина учеников Рембрандта: атрибуция и реставрация».
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