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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Луис Чавес: «Для «Динамо» каждая игра как финал. Будем готовиться, чтобы брать три очка от матча к матчу» 

После 20 туров бело-голубые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

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