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ФедералПресс

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«Ижавиа» обвинили в навязывании невыгодных условий авиаперевозчикам

«Ижавиа» обвинили в навязывании невыгодных условий авиаперевозчикам

ИЖЕВСК, 9 октября, ФедералПресс. Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение главному оператору аэропорта Ижевска – АО «Ижавиа» – за незаконное взимание дополнительной платы за услуги по регистрации и обслуживанию авиапассажиров.

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