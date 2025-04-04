❗️⚡️107 украинских БПЛА-"камикадзе" "Лютый", "Пекло", "Паляница и т.д." перехвачены сегодня ночью над российскими регионами расчётами войсковых ЗРК "Тор-М2" и ЗРПК "Панцирь-С1": - 34 над территорией Курской области, - 30 над Орловской, - 18 над Липецкой, - 7 над Калужской, - 4 над Ростовской, - 4 над акваторией Азовского моря, - 3 над территорией Тамбовской области, - 3 над Московской, - 2 над Брянской, - 1 над Воронежской, - 1 над территорией Тульской области.