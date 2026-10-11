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Российские военные завершают зачистку Доброполья

Российские военные завершают зачистку Доброполья

В зоне спецоперации российские штурмовые отряды теснят националистов в Доброполье. Штурмовики при поддержке артиллерии и малой авиации уверенно продвигаются в городских кварталах.

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