Дайджест дня: последний F-Type, Carmen с четырьмя моторами и другие события индустрии

Дайджест дня: последний F-Type, Carmen с четырьмя моторами и другие события индустрииНа заводе компании JLR в Касл-Бромвиче выпущен последний Jaguar F-Type, причем он сошел с конвейера спустя ровно 50 лет со дня прекращения производства легендарной модели E-Type.