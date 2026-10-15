Главное в тезисах: Приговор и конфискация: Деснянский районный суд Чернигова заочно назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества 34-летнему Василию Брожко — уроженцу приграничного села Горск, служившему в подразделении беспилотной авиации, а затем в артиллерии ВС РФ.
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