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Смоленская Газета

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Василий Анохин поздравил смолян с праздником Святой Троицы

Василий Анохин поздравил смолян с праздником Святой Троицы

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил смолян с праздником Святой Троицы. Дорогие смоляне, православные христиане! От всей души поздравляю вас со светлым праздником Святой Троицы! Более двух тысячелетий назад Христианство обрело свою триединую основу и стало мировой религией, которая оказывает огромное влияние на ход истории и развитие человечества.

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