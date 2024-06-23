Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил смолян с праздником Святой Троицы. Дорогие смоляне, православные христиане! От всей души поздравляю вас со светлым праздником Святой Троицы! Более двух тысячелетий назад Христианство обрело свою триединую основу и стало мировой религией, которая оказывает огромное влияние на ход истории и развитие человечества.
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