Российские ученые разработали «химических пастухов» для очистки морей от нефтяных разливов Татьяна АрестоваРоссийские химики представили инновационный метод борьбы с нефтяными загрязнениями в морях и океанах.
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