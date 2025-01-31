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Российские ученые разработали «химических пастухов» для очистки морей от нефтяных разливов

Российские ученые разработали «химических пастухов» для очистки морей от нефтяных разливов

Российские ученые разработали «химических пастухов» для очистки морей от нефтяных разливов Татьяна АрестоваРоссийские химики представили инновационный метод борьбы с нефтяными загрязнениями в морях и океанах.

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