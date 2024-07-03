Пороховая революция: за и против

Порох, изобретённый в Китае в I тысячелетии нашей эры, оказал глубочайшее влияние на историю войн. Изначально его использовали для фейерверков и как взрывчатое вещество в бомбах, запускаемых катапультами.
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