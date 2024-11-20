The Independent: Трамп может признать Республику Сомалиленд государством

REUTERS/ALLISON ROBBERT/Pool via REUTERS Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может признать Республику Сомалиленд государством, после того как придет к власти, сообщает газета The Independent со ссылкой на экс-министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.
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