The Independent: Трамп может признать Республику Сомалиленд государством

REUTERS/ALLISON ROBBERT/Pool via REUTERS Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может признать Республику Сомалиленд государством, после того как придет к власти, сообщает газета The Independent со ссылкой на экс-министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.