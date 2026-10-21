🍂 21 октября: какие праздники отмечаем? Официального общегосударственного праздника в России сегодня нет, зато есть международные, профессиональные и народные поводы отметить этот день 👇 🍎 День яблока Праздник появился в Великобритании в 1990 году и посвящён яблокам, садам и сохранению разнообразия сортов.