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Захарова: набор 18-летних в ВСУ можно назвать «билетом в один конец»

Захарова: набор 18-летних в ВСУ можно назвать «билетом в один конец»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова охарактеризовала призыв мужчин в возрасте от 18 до 24 лет на контрактную службу в Вооружённые силы Украины как «билет в один конец».

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