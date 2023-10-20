МГ

Малик Гумеров

"Нет, никогда нам не угнаться за американцами." - Олигархат , их обслуживающие чиновники ... умеют вешать лапшу на уши населению ! Таких еще более 80% во власти , и их учили этим мудростям пиндосы - их импортные хозяева ! Порой даже перегоняют своих учителей ! Только на населении России , которое для них быдло !