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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Нет, никогда нам не угнаться за американцами

Нет, никогда нам не угнаться за американцами

Нет, никогда нам не угнаться за американцами. Не умеем мы вот так, на голубом глазу, открыто и явно врать.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Нет, никогда нам не угнаться за американцами.&quot; - Олигархат , их обслуживающие чиновники  ... умеют   вешать лапшу  на уши населению !                                        Таких еще более 80% во власти  , и  их учили  этим мудростям  пиндосы - их импортные хозяева !   Порой даже перегоняют своих учителей !     Только  на населении России , которое для них быдло !
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