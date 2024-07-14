Водитель катера под Рязанью протаранил техническое судно и бесследно пропал

Трагическое происшествие на Оке в Рязанской области привело к возбуждению уголовного дела. На Оке столкнулись два плавсредства, сообщили в пресс-службе Восточного следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СКР.
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