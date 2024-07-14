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  • Сергей Васильев
    А что для человека литр пива? Мне и два не вредит,,,Пейте пиво пенное...
  • николай лебедев
    Как сказали производители пива-только литр.Пейте пиво пенное...
  • miftirina Николаева
    Мне литр не выпить...А одна баночка может помочь?Пейте пиво пенное...

Водитель катера под Рязанью протаранил техническое судно и бесследно пропал

Водитель катера под Рязанью протаранил техническое судно и бесследно пропал

Трагическое происшествие на Оке в Рязанской области привело к возбуждению уголовного дела. На Оке столкнулись два плавсредства, сообщили в пресс-службе Восточного следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СКР.

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